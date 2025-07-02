16 казахстанских кинопроектов получат господдержку в 2025 году

Кино
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Венера Баталова
корреспондент

Отбор претендентов проводился Межведомственной комиссией на основе заключения Экспертного совета Центра поддержки национального кино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Члены комиссии отобрали проекты, которые обладают значительным потенциалом и способны внести вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение национальных ценностей.

Отметим, в этом году на конкурс поступило 444 заявки в секциях игровых, документальных и анимационных фильмов. На рассмотрение Экспертного совета было направлено 357 проектов. По итогам оценки 128 сценариев и сценарных планов прошли во второй этап, после чего 99 проектов были отобраны на питчинг.

В период с 9 по 12 июня в Алматы прошла открытая защита кинопроектов, претендующих на статус национальных фильмов. Питчинг транслировался в прямом эфире на официальном YouTube-канале Центра кино. Эта мера была принята для обеспечения прозрачности и объективности конкурсного процесса.

Ознакомиться со списком отобранных проектов можно по этой ссылке. Окончательное решение о финансировании кинопроектов будет принято Министерством культуры и информации.

#господдержка #кинопроекты #Межведомственная комиссия

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