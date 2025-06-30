Фильм «Кажымукан» завоевал главные награды фестиваля в Италии

Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Картина повествует о первом казахе, ставшем чемпионом мира по французской борьбе, Кажымукане Мунайтпасове

Фото: Минкультуры

Казахстанский фильм «Кажымукан», созданный при поддержке Минкультуры и Госцентра поддержки национального кино, одержал триумфальную победу на XXIX международном кинофестивале IPAAF – Apoxiomeno в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Картина получила все ключевые награды фестиваля: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Ербол Толепберген), «Лучшая режиссура» (Канагат Мустафин) и «Лучший сценарий» (Канагат Мустафин, Жанат Касабеков).

Режиссёр Канагат Мустафин начал работу над сценарием исторического фильма ещё в 2012 году. Съёмки стартовали в 2020 году, а сама работа сопровождалась более чем десятилетним исследованием.

В результате фильм был представлен зрителям на большом экране и вышел в прокат в прошлом году.

Фильм повествует о выдающейся личности – Кажымукане Мунайтпасове, первом казахе, ставшем чемпионом мира по французской борьбе. Он добился международного признания, одерживая победы на мировых, российских, региональных и всесоюзных чемпионатах по классической борьбе в категории супертяжеловесов. За свою карьеру он завоевал около пятидесяти медалей и наград, став символом силы, мужества и национальной гордости.

В министерстве отметили, что фестиваль IPAAF – Apoxiomeno имеет почти 30-летнюю историю проведения. Престижный международный кинофестиваль в Италии ежегодно награждает лучшие произведения в области кино, искусства и культуры.

Особое внимание фестиваль уделяет работам, поднимающим значимые социальные темы, а также лентам, обладающим высокой художественной ценностью и влиянием на культурное развитие. В разные годы его лауреатами становились выдающиеся деятели кино и искусства со всего мира.

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