Герои в белых халатах

С профессиональным праздником их поздравил аким области Бейбит Исабаев, выразив благодарность за преданность делу, чуткое отношение к пациентам, отзывчивость и неустанный труд.

Ряд отличившихся сотрудников с разных уголков края поощрили почетными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, по 14 номинациям денежными сертификатами на сумму от 500 тыс. до 5 млн тенге были награждены лучшие врачи, фельдшеры, медсестры, эпидемиологи и другие специалисты. Так, лучшим врачом стационара стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации областной детской больницы Бек Бегимбетов, а лучшим врачом поликлиники – Анар Ракымбек из Панфиловского района.

Подарки к празднику в виде новых автомобилей скорой помощи получили медучреждения Аксус­кого, Коксуского, Алакольского, Панфиловского и Кербулакского районов.