Герои в белых халатах Статьи 15 июня 2023 г. 3:30 4 Дина Боранбаева В регионе действует 361 учреждение здравоохранения, где трудятся порядка 10 тыс. медработников. С профессиональным праздником их поздравил аким области Бейбит Исабаев, выразив благодарность за преданность делу, чуткое отношение к пациентам, отзывчивость и неустанный труд. Ряд отличившихся сотрудников с разных уголков края поощрили почетными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, по 14 номинациям денежными сертификатами на сумму от 500 тыс. до 5 млн тенге были награждены лучшие врачи, фельдшеры, медсестры, эпидемиологи и другие специалисты. Так, лучшим врачом стационара стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации областной детской больницы Бек Бегимбетов, а лучшим врачом поликлиники – Анар Ракымбек из Панфиловского района. Подарки к празднику в виде новых автомобилей скорой помощи получили медучреждения Аксуского, Коксуского, Алакольского, Панфиловского и Кербулакского районов. #здравоохранение #медицина #Жетысу #медработники