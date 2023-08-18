Гибель людей на предприятиях АМТ: число жертв за последние два года

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Хронику событий, в которых пострадали и погибли люди на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау" за последние два года, собрал корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

13 января 2021 года на шахте имени Ленина произошел выброс метана. Один человек погиб, двое пострадали.

7 ноября 2021 года на шахте «Абайская в результате выброса метана погибли шесть человек.

13 января 2021 года на шахте имени Ленина в результате выброса метана один человек погиб, двое пострадали.

25 февраля 2021 года автобус с шахтерами, следующий на шахту “Казахстанская”, съехал с дороги и упал на бок, 9 человек пострадали.

7 марта 2021 года в рудном департаменте под колесами “БелАЗа” погиб рабочий.

10 марта 2021 года на шахте “Саранская” при производстве работ скончался горнорабочий.

11 марта 2021 года на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двое рабочих получили 20% и 95% ожоги.

12 марта 2021 года на шахте “Саранская” произошло возгорание на наклонном конвейере”. Жертв и пострадавших нет.

25 марта 2022 года на шахте "Саранская" в Карагандинской области произошел обвал горной массы, в результате которого погиб 56-летний шахтер.

10 июня 2022 года пострадал человек на "АрселорМиттал Темиртау" в результате обрушения кровли под завалами остались пятеро огнеупорщиков, четверо погибли

3 ноября 2022 года во время бурильных работ в шахте имени Ленина произошёл взрыв, жертвами которого стали пятеро рабочих.

8 декабря 2022 года на коксохимическом производстве металлургического комбината АМТ погиб газовщик.

5 января на территории предприятия «АрселорМиттал Темиртау» в Темиртау от удара током погиб подрядный работник.

17 августа  в момент загорания конвейерной ленты под землей находились 227 человек, трое найдены мертвыми, поиск двоих продолжается.

#АМТ #ЧП #авария #несчастный случай #гибель на производстве

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