Гибель людей на предприятиях АМТ: число жертв за последние два года

Хронику событий, в которых пострадали и погибли люди на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау" за последние два года, собрал корреспондент Kazpravda.kz.
13 января 2021 года на шахте имени Ленина произошел выброс метана. Один человек погиб, двое пострадали.
7 ноября 2021 года на шахте «Абайская в результате выброса метана погибли шесть человек.
13 января 2021 года на шахте имени Ленина в результате выброса метана один человек погиб, двое пострадали.
25 февраля 2021 года автобус с шахтерами, следующий на шахту “Казахстанская”, съехал с дороги и упал на бок, 9 человек пострадали.
7 марта 2021 года в рудном департаменте под колесами “БелАЗа” погиб рабочий.
10 марта 2021 года на шахте “Саранская” при производстве работ скончался горнорабочий.
11 марта 2021 года на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двое рабочих получили 20% и 95% ожоги.
12 марта 2021 года на шахте “Саранская” произошло возгорание на наклонном конвейере”. Жертв и пострадавших нет.
25 марта 2022 года на шахте "Саранская" в Карагандинской области произошел обвал горной массы, в результате которого погиб 56-летний шахтер.
10 июня 2022 года пострадал человек на "АрселорМиттал Темиртау" в результате обрушения кровли под завалами остались пятеро огнеупорщиков, четверо погибли
3 ноября 2022 года во время бурильных работ в шахте имени Ленина произошёл взрыв, жертвами которого стали пятеро рабочих.
8 декабря 2022 года на коксохимическом производстве металлургического комбината АМТ погиб газовщик.
5 января на территории предприятия «АрселорМиттал Темиртау» в Темиртау от удара током погиб подрядный работник.
17 августа в момент загорания конвейерной ленты под землей находились 227 человек, трое найдены мертвыми, поиск двоих продолжается.