Гибель сотрудников "Астана Су Арнасы": какой срок могут дать руководителям погибших
В Департаменте полиции Нур-Султана рассказали, какое наказание грозит виновникам гибели четырех сотрудников "Астана Су Арнасы". Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Газиз Нуркаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Один является главным механиком ГККП "Астана Су Арнасы" и отвечает за соблюдение мер безопасности. Второй – руководитель подразделения по району Алматы "Астана Су Арнасы". Оба являются непосредственными руководителями погибших. Им грозит до 7 лет лишения свободы", – сказал Нуркаев.
Нуркаев отметил, что главный механик находился на месте происшествия и организовывал работы.
"Руководитель районного подразделения данного предприятия непосредственно выписывал поручение к выполнению этих работ. Он ненадлежащим образом провел инструктаж", – отметил он.
Нуркаев также добавил, что один из сотрудников проходит по делу как пострадавший.
"Он находится на амбулаторном лечении", – резюмировал заместитель начальник ДП.
Напомним, несчастный случай произошел 23 мая. Бригадой "Астана Су Арнасы" проводились демонтажные работы канализационно-насосной станции. Одному из работников стало плохо, он потерял сознание и упал в этот цилиндр. Второй работник, пытаясь оказать ему помощь, по технологической лестнице спустился вниз и тоже потерял сознание, за ними спустился третий работник и еще один. Четверо погибли. Оставшиеся на поверхности позвонили по телефону 103, вызвали скорую помощь и сообщили о ЧП.