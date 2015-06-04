Гибнет гражданское население

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
Только в Афганистане с момента вторжения международной коалиции до прекращения активной фазы операции в прошлом году погибли почти 100 тыс. человек, говорится в докладе. «Среди погибших – гражданские лица, члены движения «Талибан» и другие боевики, а также американские военные и служащие вооруженных сил стран – партнеров США, медицинские работники и журналисты», – комментирует документ агентство AP.
Согласно последней информации ООН, на которую ссылается ТАСС, с начала текущего года в этой стране уже погибли 974 человека, еще 1 963 ранены. Аналитики указывают, что число жертв среди гражданского населения в Афганистане за первые четыре месяца текущего года возросло на 16%

Эксплуататоры из ЕС
У иностранных работников в Евросоюзе очень велик риск стать жертвой эксплуатации. По данным Агентства ЕС по защите основных прав человека (FRA), наиболее часто такие случаи фиксируются в сферах сельского хозяйства, строительства, гостевого бизнеса, сервисов по оказанию домашних услуг, а также на заводах.
Каждый пятый респондент в ходе социсследования подтвердил, что сталкивался с подобной проблемой. Например, в Британии литовские рабочие жили на ферме практически в антисанитарных условиях. Часто с пострадавшими не заключают контрактов либо подписывают их на невыгодных условиях: работодатели при этом зачастую пользуются тем, что наемные сотрудники не владеют местным языком. Эксплуататоры практически не привлекались к ответственности, а пострадавшие не получали компенсации.
В агентстве отмечают, что главной проблемой, не позволяющей прекратить эксплуатацию труда, стало различие трудового законодательства в разных странах ЕС. «Например, в Польше вы можете проверить условия содержания для куриц, но не для рабочих», – говорит пресс-секретарь FRA Бланка Тапиа. По ее словам, в некоторых секторах экономики эксплуатация рабочих носит локальный характер.

Тотальный контроль отменяется
Президент США Барак Обама одобрил так называемый «Акт о свободе», который регламентирует контроль спецслужб за телекоммуникационной активностью граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
До 1 июня в США действовал «Патриотический акт», принятый после терактов 11 сентября 2001 года, который позволял спецслужбам осуществлять тотальный сбор данных о всех соединениях посредством электронных коммуникаций. Новый закон разрешает правоохранительным органам получать от операторов связи информацию о телекоммуникационной активности гражданина только на основании ордера.
«Акт о свободе» США был разработан на фоне дискуссии о правомерности массовой слежки за гражданами со стороны спецслужб, которая развернулась после разоблачений бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Объявлены в розыск
В Интерполе вчера объявили в розыск шестерых человек в рамках расследования дела о коррупции в ФИФА, сообщается в заявлении организации.
На минувшей неделе, как сообщает INTERFAX.RU, стало известно об аресте нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА. Им предъявлены обвинения в коррупционных действиях, касающихся заявок на проведение чемпионатов мира, а также в махинациях с заключением маркетинговых и вещательных сделок. Включены также обвинения в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Аресты произошли за два дня до очередных выборов главы ФИФА. В нынешнем году на пост баллотировались два человека – иорданский принц Али бин аль-Хусейн и действующий президент организации Йозеф Блаттер, занимающий свой пост с 1998 года. В итоге победу одержал Блаттер: его соперник снял свою кандидатуру перед вторым туром голосования. Однако 2 июня Блаттер подал в отставку.
Через несколько часов после этого появились сообщения о том, что в отношении Блаттера также ведется следствие.

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