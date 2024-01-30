Гидроцефалию головного мозга лечат методом шунтирования в ВКО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации акимата ВКО, врачи-нейрохирурги областного центра матери и ребенка выполняют сложнейшие операции по установке шунтов в зону головного мозга при гидроцефалии.

— Работая в тесном контакте с блоком родовспоможения, мы стараемся сразу же оперировать новорождённых с нейрохирургическими дефектами. Если раньше диагноз «гидроцефалия» звучал как приговор, сейчас с этим недугом успешно справляются нейрохирурги ЦМиРа, — отметил врач-нейрохирург ВКО ЦМиР Олжас Азангулов.

11-летняя пациентка из села Пантелеймоновка с младенчества состоит на диспансерном учете с диагнозом «гидроцефалия». В два месяца девочке поставили первый шунт. В общей сложности ребенок за свою жизнь перенес пять операций.

Судьба продолжила испытывать девочку и ее маму. У ребенка появилась слабость в ногах. МРТ показала грыжу спинного мозга. В 2013 году девочке провели операцию по удалению опухоли спинного мозга, удалив объемные образования в Центре нейрохирургии в Астане.

В январе этого года юной пациентке хирурги провели еще одну операцию. Сейчас школьница чувствует себя хорошо, готовится к выписке, но она в палате без дела не лежит. Она создает картины бисером, делает брелочки для телефонов, браслетики. Украшения девочка дарит детям, которые сейчас тоже находятся на лечении в отделении нейрохирургии ЦМиРа.

Маленькая пациентка дает пример жизнелюбия, стойкости и силы духа не только своим сверстникам, лежащим в отделении, но и взрослым.

Также в городской администрации добавили, что лечение бесплатное, все расходы покрываются за счёт средств ОСМС.