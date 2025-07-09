Объект уникален тем, что сохранил первоначальный химический и физический состав

Фото: скриншот видео / 24.kz

Метеорит с Марса выставят на аукцион в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Редкий космический обломок весом 25 килограммов, найденный в 2023 году в пустыне Нигера, выставят на торги 16 июля.

По оценке учёных, он откололся от Марса после удара астероида и упал на Землю.

Объект уникален тем, что сохранил первоначальный химический и физический состав. Его стоимость на аукционе может составить от двух до четырёх миллионов долларов.