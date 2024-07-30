Гимнаст Нариман Курбанов рассказал о подготовке к финалу Олимпиады

Олимпиада , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Гимнаст Нариман Курбанов пробился в финал Олимпийских игр. Он поборется за награду в упражнениях на коне. По словам спортсмена, в квалификации он немного упростил программу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Olympic.kz / Турар Казангапов

«В принципе, в квалификации я сделал все хорошо. Однако немного не добрал по сложности из того, что было запланировано. Слегка упростил комбинацию, но смог попасть в финал.

В финале же надо собраться и полностью показать всю свою соревновательную программу, выдать максимум. Осталось недовольство из-за того, что я убрал в отборочном раунде один элемент. В любом случае должен делать все элементы.

Основными соперниками, исходя из результатов квалификации, будут американец и британец. Тем не менее, все будут делать свой максимум, как и я. Будет борьба за награды»,- сказал Курбанов.

Добавим, что финал в упражнениях на коне состоится 3 августа.

#олимпиада #финал #гимнаст

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