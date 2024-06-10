Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Омске (Россия) завершились III международные соревнования имени единственной в мире двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в многоборье Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP»

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Милана Парфилова завоевала три медали на турнире Evgeniya Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка показала третий результат в индивидуальном многоборье.

Также Парфилова стала второй в упражнении с обручем и третьей в упражнении с лентой, отметили в НОК.

 

#турнир #гимнастика #медали #Милана Парфилова #Evgeniya Cup

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