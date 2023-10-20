Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран – участниц ОТГ

Секретарь совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие во второй встрече секретарей советов безопасности стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Ташкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как борьба с киберпреступностью, противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и торговле людьми, расширение взаимодействия в области предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках Организации с учетом интересов нашей страны.

На полях мероприятия секретарь совета безопасности РК провел двусторонние встречи с секретарем совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и генеральным секретарем совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллой Хаджимүфтуоглу.

На встречах были обсуждены проблемы региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с партнерами по Организации тюркских государств.