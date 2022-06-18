Фото: akorda.kz
Международное сотрудничество
Гизат Нурдаулетов высказал предложения по дальнейшему развитию ОДКБ

Помощник Президента Казахстана – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

17 июня 2022 года в Ереване состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в котором принял участие Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов.

В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития Организации.

Были сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.

Гизат Нурдаулетов проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности Организации, высказал ряд предложений по продвижению казахстанских интересов и дальнейшему гармоничному развитию ОДКБ.

В этот же день глав делегаций – участников заседания КССБ ОДКБ принял Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Республики Армения, состоится в Ереване во втором полугодии 2022 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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