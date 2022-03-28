Сегодня начался трехдневный официальный визит главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге в Казахстан. В рамках визита будут подведены итоги сотрудничества Европейского бюро ВОЗ и Казахстана, а также открыта первая демонстрационная платформа ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и ВОЗ в части укрепления сферы ПМСП.

По ее словам, Казахстан выбран в качестве лучшей площадки для демонстрации передовых практик в системе ПМСП.

«Сегодня в Алматы нас ожидает много событий, важные встречи, впереди встреча со студентами, и для них это очень интересно, куда движется здравоохранение мира», – продолжила глава казахстанского Минздрава.

Говоря о реформах в сфере здравоохранения страны, министр привела в пример вопрос страхования профессиональной ответственности медработников, который сегодня продвигается на законодательном поле страны.

Глава Минздрава РК напомнила, что в Казахстане были приняты две декларации по первичной медико-санитарной помощи. Принятая в 1978 году Декларация Алма-Аты оказала глобальное влияние на развитие здравоохранения во всем мире. В 2018 году на площадке Глобальной конференции по ПМСП государствами-членами ВОЗ была принята ее последовательница - Декларация Астаны по ПМСП.

Ажар Гиният отметила, что Казахстан и впредь будет активно продвигать эти две декларации по ПМСП на глобальном уровне, подтвердив готовность в проведении совместных мероприятий, посвященных достижению цели всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В свою очередь, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил исключительное сотрудничество между Правительством Казахстана и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Доктор Ханс Клюге выразил свое восхищение усилиями Казахстана по продвижению лучших практик ПМСП на примере Демонстрационной платформы, особенно в сельском здравоохранении.

«Очень важно сделать медицину ближе туда, где живут люди. Это новая эра здравоохранения, которая очень близка целям устойчивого развития и Европейской программе ВОЗ», – отметил глава ЕвроВОЗ.

Глава регионального ВОЗ добавил, что пример Казахстана по переходу от концепции к действиям в укреплении первичной медико-санитарной помощи призван помочь другим странам в развитии национальных служб ПМСП.