Награда вручена за весомый вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства наградил Рустами Эмомали орденом «Достық» II степени за весомый вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее сообщалось, что на встрече Президента Касым-Жомарта Токаева и председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали были обсуждены перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей