Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки

Фото: t.me/aqorda_resmi

На встрече Президента Касым-Жомарта Токаева и председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали были обсуждены перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства высоко оценил поступательный ход развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность визита Рустами Эмомали для дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана и Таджикистана.

Спикер верхней палаты Парламента Таджикистана поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и передал слова приветствия Президента Эмомали Рахмона. Как подчеркнул Рустами Эмомали, Казахстан является надежным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.

Он поздравил Главу нашего государства с 30-летием Конституции Республики Казахстан и отметил, что парламенты двух стран в конструктивном деловом ключе работают на благо наших народов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии. Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.