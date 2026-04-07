Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Вьетнама

Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность Президента страны, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

– Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом Ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под Вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов, – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.

Ранее сообщалось, что Национальная ассамблея Вьетнама избрала генерального секретаря Коммунистической партии То Лама президентом страны сроком на пять лет.

