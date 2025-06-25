Касым-Жомарт Токаев поздравил Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Этот исторический день имеет особое значение как яркий символ единства и созидания Вашего народа, незыблемой основы государственности и устойчивого развития. Желаю Вашей стране достижения высоких целей во имя ценностей независимости, – говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что дружественные отношения между Казахстаном и Мозамбиком будут развиваться и впредь.