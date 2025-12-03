Жабайхан Мубаракулы был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим всеобщее признание научного сообщества, отметил он

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жабайхана Абдильдина, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Парасат», «Барыс» II и III степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду