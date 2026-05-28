Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– За годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене. Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.