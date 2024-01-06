"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов

"Понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. Впереди нас ждут широкие общественные слушания. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов «за» и «против» для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналиста газеты Egemen Qazaqstan.

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О чём говорит это решение Президента страны? Какое значение имеет вопрос развития национальной идентичности для укрепления казахстанского общества и развития страны, в целом? И какие перспективы ждут Казахстан на мировой арене в рамках деятельности международных организаций? Эти и другие вопросы детально обсудили в интервью с членом Национального курултая при президенте РК Казбеком Майгельдиновым.

- Казбек Умирзакович, в первую очередь, хотелось бы узнать Ваши впечатления от интервью главы государства?

Важно отметить, что такой задел делается впервые с 2019 года, что Президент в начале года делает итоги развития страны за прошлый год и при этом обозначает ориентиры на предстоящий. В данной статье Касым-Жомарт Токаев охватил широкий спектр вопросов. Важно отметить, что подведены не только итоги, а конкретные результаты года в рамках политических реформ, которые проводились и проводятся, в рамках реализации предвыборной программы Главы государства. Также Президент даёт некие ориентиры на социально-экономическое, политическое, общественное развитие страны на 2024 год.

- Какое из заявлений, сделанных Президентом, Вы для себя выделили особо?

Для меня важным было отметить несколько направлений, которые обозначил Глава государства. Первое, это вопросы в рамках стратегического развития страны. Это то, что в этом году Казахстан председательствует сразу в нескольких международных организациях, будут проведены саммиты. Казахстан, на сегодняшний день на международной арене не просто как член международных организаций, Казахстан также выступает за изменение международной правовой системы. Можно отметить предложение Президента о реформировании Организации Объединённых наций. Касым-Жомарт Токаев в прошлом году на Всемирном климатическом саммите поднимал вопросы уже касаемо сбережений водных ресурсов, а также водной безопасности, в целом, Центральноазиатского региона. В этом году в рамках Организации исламского сотрудничества также будут подняты злободневные вопросы мирового масштаба, это вопросы продовольственной безопасности. В рамках ОДКБ, в рамках ШОС и СВМДА Казахстан также выступает за укрепление региональной безопасности. И то, что РК в прошлом году стала одной из стран, которая признала Правительство Талибан не террористической организацией, это говорит о том, что в рамках ШОС и СВМДА будет продолжена работа по сотрудничеству с Исламской Республикой Афганистан. Так как Афганистан является очень важной страной в обеспечении региональной безопасности Центральной Азии.

- Поговорим о внутренней политике. Какие ключевые реформы, по Вашему мнению, были реализованы в Казахстане за последнее время?

Касаемо внутриполитического, а также социально-экономического развития страны, Глава государства поставил вопрос о том, что, в первую очередь, это верховенство Закона и Порядка, это Президент неоднократно отмечал. И в рамках этого, на сегодняшний день, одним из результатов политических реформ является децентрализация в нашей стране. То есть, исполнительная власть в лице Правительства, министерств, акимов областей получает более независимую политику в принятии решений. Центр решений переносится уже на регионы и поэтому ответственность профильных ведомств, а также глав областей повышается, и уже Администрация Президента становится неким контролирующим органом, но не вмешивающимся в процесс исполнительной власти, соответственно, спрос с Правительства будет очень высокий.

- Большой блок вопросов в интервью касался қантарских событий. Что из сказанного для Вас было наиболее важно услышать?

В этом году исполняется два года январским трагическим событиям начала 2022 года. Конечно же, здесь важен момент, что Глава государства даёт исчерпывающие ответы в оценке январских событий и самое главное последствие, что нужно сделать для того, чтобы такие события не повторялись в стране. В этом отношении у нас, например законодательства сфера полностью переформатировалась. Конституционно закреплены такие институты как Конституционный суд, уполномоченный по правам человека, в регионах уже работают филиалы уполномоченных по правам человека, права человека на сегодняшний день являются основным акцентом в развитии демократических процессов в Казахстане. Поэтому в этом отношении Касым-Жомарт Токаев уже обозначил точки, красные флажки за которые не стоит переступать для того, чтобы сохранить стабильность и целостность нашей страны.

- "Я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны", - заявил К. Токаев. Президент добавил, что среди граждан есть те, кто критически относится к созданию данного объекта. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты. Поэтому, понимая значимость вопроса, он предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу предстоящего народного обсуждения.

Для меня немаловажным является, что помимо многих стратегических вопросов, Глава государства обращает внимание на запросы общества. То есть, какие резонансные события, какие вопросы волнуют население. В рамках этого Президент дал свою оценку таким моментам как строительство атомной электростанции, что данный вопрос должен пройти широкое обсуждение с гражданами. И только народ имеет право решать – быть АЭС или нет. Второй момент – это вопросы ужесточения законодательства в сфере семейно-бытового насилия. Этот вопрос на сегодняшний день является одним из обсуждаемых в обществе. Таким образом, Президент даёт знать, что держит руку на пульсе.

- Касым-Жомарт Токаев также отметил, что мы, как прогрессивная нация должны смотреть только вперёд, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет. О чём, по Вашему мнению, говорит это заявление Президента?

Вопрос национальной идентичности также является самым важным. Касым-Жомарт Токаев обозначил, что будет отмечаться 800-летие Улуса Джучи. Что в рамках Национального курултая, который, кстати, пройдёт не в летнее время, как обычно, а ранней весной, будут подниматься вопросы, как раз-таки, истории, национальной идентичности, вопросы развития национального духа. Я думаю, что данное интервью Главы государства – это сверка часов в начале года для того, чтобы дать чёткие ориентиры дальнейшего развития нашей страны.