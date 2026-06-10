Глава государства поздравил генерал-губернатора Канады

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Президент поздравил нового генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады – благополучия и процветания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран.