Глава государства поздравил Kazinform Масс-медиа 11 сентября 2025 г. 5:03 14 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Президентском центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию международного информационного агентства Kazinform. фото Игоря Бургандинова Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил коллективу агентства поздравительное письмо, которое зачитал помощник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай. «За более чем вековую историю существования агентство внесло неоценимый вклад в развитие отечественной медиасферы. Оперативно информируя граждан о важнейших событиях в мире, Kazinform на протяжении более чем ста лет пишет летопись страны. Журналисты, которые оставили свой след в жизни агентства, всегда отличались высоким патриотизмом и верным служением интересам народа», – говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что и в наши дни сотрудники редакции, достойно продолжая путь своих наставников, поднимают волнующие общество вопросы. «Агентство стало влиятельным международным средством массовой информации, вещающим на нескольких языках. Ярким подтверждением этому может служить цитирование публикаций Kazinform мировыми изданиями», – отмечается в обращении Касым-Жомарта Токаева. Глава государства в своем поздравлении выразил искреннюю признательность и пожелал творческих успехов команде агентства, принимающей активное участие в построении Справедливого Казахстана. #дата #105 лет #Kazinform