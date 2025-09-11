Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев направил коллективу агентства поздравительное письмо, которое зачитал помощник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай.

«За более чем вековую историю существования агентство внесло неоценимый вклад в развитие отечественной медиасферы. Оперативно информируя граждан о важнейших событиях в мире, Kazinform на протяжении более чем ста лет пишет летопись страны. Журналисты, которые оставили свой след в жизни агентства, всегда отличались высоким

патриотизмом и верным служением интересам народа», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что и в наши дни сотрудники редакции, достойно продолжая путь своих наставников, поднимают волную­щие общество вопросы.

«Агентство стало влиятельным международным средством массовой информации, вещающим на нескольких языках. Ярким подтверждением этому может служить цитирование публикаций Kazinform мировыми изданиями», – отмечается в обращении Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства в своем позд­равлении выразил искреннюю признательность и пожелал творческих успехов команде агентства, принимающей активное участие в построении Справедливого Казахстана.