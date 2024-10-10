Глава государства прибыл с официальным визитом в Туркменистан
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В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В столичном аэропорту президента встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.
После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.
В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова.
Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».