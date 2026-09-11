Президент утвердил положения о Совете Безопасности и его Аппарате

Президент

Указом утверждены положения о Совете Безопасности и его Аппарате, а также определен круг полномочий заместителя председателя Совета Безопасности Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Задачами Совета Безопасности и его Аппарата определены всесторонний анализ глобальных угроз и вызовов, а также актуальных аспектов внутренней ситуации.

В круг полномочий заместителя председателя Совета Безопасности входят организация контроля за безусловным и полным выполнением актов и поручений председателя Совета Безопасности, решений Совета Безопасности, в том числе принятых на оперативных совещаниях, координация деятельности государственных органов и организаций по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности страны, законности, правопорядка.

Заместитель председателя Совета Безопасности будет также заниматься вопросами информационной и кибербезопасности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, защиты персональных данных, противодействия коррупции и экономической преступности, гражданской защиты.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности координирует деятельность государственных органов и организаций по реализации вышеназванных мер, а также осуществляет международное взаимодействие. Заместитель председателя Совета Безопасности также координирует деятельность Аппарата Совета Безопасности.

Аппарат Совета Безопасности, как самостоятельный государственный орган непосредственно подчинен и подотчетен Главе государства.

Деятельность Аппарата Совета Безопасности направлена на усиление и совершенствование контроля над рисками в сфере национальной безопасности, обеспечение устойчивости государственного управления, институциональную поддержку и выполнение решений председателя Совета Безопасности и непосредственно Совета Безопасности Республики Казахстан.

Реализация указанных задач направлена на усиление защиты суверенитета и независимости Республики Казахстан, территориальной целостности, национальных интересов на международной арене и основ конституционного строя.

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