Глава государства провел встречу с Президентом России

Президент

На полях юбилейного саммита ШОС состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Собеседники отметили динамичный характер многогранного сотрудничества Казахстана и России, поступательно развивающегося в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай, отметив, что их результаты подтвердили широкую поддержку стратегического курса Касым-Жомарта Токаева на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление внутриполитической стабильности, развитие экономики и решение широкого круга вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

Президент Казахстана поблагодарил лидера России за поздравление и рассказал о проводимой работе в рамках конституционной реформы.

– Процесс модернизации Казахстана будет продолжаться в соответствии с национальными интересами. Реформы ради реформ ни в коем случае нельзя проводить, это мы хорошо понимаем. Прежде всего, надо исходить из интересов наших граждан. Что касается двустороннего сотрудничества, считаю, что Ваш государственный визит в мае этого года в Астану завершился полным успехом. По своему характеру и сути он стал историческим. Сейчас Правительство занимается реализацией всех соглашений, которые были подписаны. Вы правильно отметили, что торговля развивается опережающими темпами. Есть прирост по сравнению с прошлым годом. Полагаю, что Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям.

– В прошлом году у нас были неплохие показатели товарооборота, а в этом году он еще подрос. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Межправительственная комиссия работает активно, мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с Вами договоренностей. Особенно радует развитие контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах России. В Омске совсем недавно открыт филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу поговорить, – сказал Президент России.

Главы государств обсудили перспективы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

#Токаев #президент #встреча #Путин #Бишкек

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