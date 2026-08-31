Казахстан на Всемирных играх кочевников представит более 150 спортсменов

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В этом году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В состязаниях примут участие около 3000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

#Токаев #президент #игры кочевников

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