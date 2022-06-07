Глава КИСИ высказался о прошедшем в Казахстане референдуме

Гарант важнейших изменений

Касым-Жомарт Токаев, вступив в должность Президента три года назад, заявил, что все важные вопросы государства будут решаться только с учетом мнения всех граждан Казахстана. Такой момент наступил. Впервые за 27 лет состоялся общенациональный референдум. У подавляющего большинства казахстанцев есть понимание важности происходящих изменений.

Проведение референдума по поправкам в Конституцию дало казахстанцам возможность официально выразить свое мнение. Референдум – самый важный институт прямой демократии, когда граждане страны голосуют за важнейшие для страны поправки в Конституцию, за важные изменения. Вот, собственно говоря, мы стоим на пороге таких перемен, которые будут преобразовывать всю политическую систему.

Нынешний референдум имеет историческое значение для будущего Казахстана, а его успешное проведение станет образцом для будущих электоральных кампаний.