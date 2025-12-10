10 декабря 2025 года в 17:15 на участке Мойынты – Шығанақ, на перегоне Шешенкара – Каражангыл, при следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса.

Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, по указанию председателя правления АО «НК «КТЖ» создана специальная комиссия во главе главного инженера АО «НК «ҚТЖ» в составе руководителей ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» и Дирекции магистральной сети.

Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования. АО «НК «Қазақстан темір жолы» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, семьям будет оказана вся необходимая поддержка.