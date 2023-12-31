Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана

Фото: МИД Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддином и Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

В ходе состоявшихся бесед были подведены итоги двустороннего сотрудничества в 2023 году, обсуждены перспективы дальнейшего укрепления диалога и взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрен график предстоящих мероприятий на 2024 год.