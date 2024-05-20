Глава МИД Китая прибыл в Астану

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД

В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра –министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов.

Как сообщалось ранее, в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22 %, составив почти 30 миллионов тонн.



