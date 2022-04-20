Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса Парламента РК рассказал о поисках пропавшего после взрыва в воинской части в Жамбылской области военного, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я встречался с его (пропавшего военнослужащего – прим. ред.) родными, мы говорим о том, что на зимний период мы приостанавливали поиски из-за погодных условий. Работы по его поиску продолжаются. Если он находился в эпицентре взрыва, то, по большому счету, там могло ничего и не остаться», - сообщил Руслан Жаксылыков.

Глава оборонного ведомства отметил, что объем работ большой: необходимо проводить огромный земляной осмотр, просеивание.

«Это огромные затраты – и людские, и временные, работы предстоит достаточно. Я понимаю семью, мы предлагали им признать погибшим или без вести пропавшим, тогда бы выплаты были, и со стороны Вооруженных сил выплаты были бы. Мы понимаем семью, поэтому поиски продолжаются. Поиски ведем не только мы, поиски ведутся и органами внутренних дел», – добавил министр.

Между тем он исключает возможность побега.

«Куда сбежал? Давайте конспирологических версий не будем (строить – прим. ред.) и отработаем рабочие версии», – резюмировал министр обороны.

Напомним, при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа 2021 года на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 17 человек и пропал без вести младший сержант Бауыржан Дауытбаев.