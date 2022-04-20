Фото: Минобороны РК
Происшествия
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Диасов Ораз
корреспондент

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса Парламента РК рассказал о поисках пропавшего после взрыва в воинской части в Жамбылской области военного, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я встречался с его (пропавшего военнослужащего – прим. ред.) родными, мы говорим о том, что на зимний период мы приостанавливали поиски из-за погодных условий. Работы по его поиску продолжаются. Если он находился в эпицентре взрыва, то, по большому счету, там могло ничего и не остаться», - сообщил Руслан Жаксылыков.

Глава оборонного ведомства отметил, что объем работ большой: необходимо проводить огромный земляной осмотр, просеивание.

«Это огромные затраты – и людские, и временные, работы предстоит достаточно. Я понимаю семью, мы предлагали им признать погибшим или без вести пропавшим, тогда бы выплаты были, и со стороны Вооруженных сил выплаты были бы. Мы понимаем семью, поэтому поиски продолжаются. Поиски ведем не только мы, поиски ведутся и органами внутренних дел», – добавил министр.

Между тем он исключает возможность побега.

«Куда сбежал? Давайте конспирологических версий не будем (строить – прим. ред.) и отработаем рабочие версии», – резюмировал министр обороны.

Напомним, при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа 2021 года на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 17 человек и пропал без вести младший сержант Бауыржан Дауытбаев. 

Популярное

Все
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Блокировать соцсети не будут в Казахстане
На 4 трлн тенге пополнят республиканский бюджет из Нацфонда
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"
ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Происшествия
Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Караганде
Происшествия
"Подожжем магазин": вымогателей денег у предпринимателя зад…
Происшествия , Общество
Дело о "Mudarabah Capital": отпущенных под залог двух вайне…
Происшествия
"Знала об уловках, но поверила" – почти 10 млн тенге вымани…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021