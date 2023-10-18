Глава Минздрава прокомментировала информацию о бонусах руководству ФСМС

Фото: пресс-служба МЗ РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировала информацию о выплатах бонусов руководству Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минздрава заявила, что информация не соответствует действительности.

«Это неправильная, скажем, фейковая информация. В прошлом году никаких бонусов фонду не было положено. Как официальное лицо, я вам заявляю, что это фейковая информация. 98 млн тенге было выделено на заработные платы, на отпускные, на лечебные пособия топ-менеджмента фонда», - сказала министр.

Она подчеркнула, что решением Совета директоров ФСМС бонусы в структуре отменены.

«В прошлом году они бонусов не получали, таким было решение Совета директоров. Получали премии в год до 600 тысяч тенге каждый. Есть норма о том, что им в год положено получать премии не более 600 тысяч тенге – получали по 300 тысяч на День медицинского работника и на День Республики», - пояснила министр.