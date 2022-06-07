Глава МСХ ответил на вопрос о возможном скачке цен на фоне дефицита некоторых продуктов

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал вопрос о возможности резкого роста цен на фоне дефицита некоторых продуктов питания, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сейчас увеличились посевные площади, особенно по социально-значимым товарам - по картофелю, подсолнечному маслу. Наша основная задача – чтобы фермеры провели посевные работы и собрали хороший урожай. Здесь, конечно, не всё зависит только от нас. Но во всём, что от нас зависело - по топливу, по семенам, удобрениям, - везде мы принимали меры по удешевлению», - сказал Ербол Карашукеев.

В целом, по его словам, на поддержку АПК выделяется достаточно средств, как из республиканского, так и из местных бюджетов.

«Недостатка в товарах не должно быть. Объем урожая ожидается на среднегодовом уровне, или чуть выше, чем в прошлом году. Что касается цен, они не только от нас зависят, а от мирового рынка тоже. Допустим, если цена на тот же картофель, подсолнечное масло будет расти, то мы будем уже принимать сбалансированные меры, чтобы весь товар не ушел за границу, и чтобы у нас цены резко не выросли», - добавил министр сельского хозяйства.