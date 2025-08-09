В МВД подчеркнули, что любые проявления насилия в отношении детей будут жестко пресекаться, а все виновные понесут наказание в соответствии с законом, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту систематического избиения двух несовершеннолетних детей в Таласском районе Жамбылской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев.

"Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, начата служебная проверка в отношении сотрудников местной полиции. Министр внутренних дел взял дело под личный контроль", - написал Саденов в своем Instagram.

