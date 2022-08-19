Глава общественных объединений Экибастуза присвоил 10 млн тенге, выделенных для инвалидов

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

Следствие установило, что Общественные объединения «Новая жизнь 2030» и «Сердечное тепло - Жүрек жылуы» в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка. Однако фактически никаких услуг не оказывало. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета.

Ущерб государству составил почти 10 млн тенге.

Судом руководитель общественных объединений приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.