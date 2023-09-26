Глава Отбасы банка высказалась о перспективах снижения цен на недвижимость

Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, высказалась о перспективах снижения цен на недвижимость, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Журналисты, задавая вопросы, упомянули мнения ряда экспертов о том, что в Казахстане прогнозируется падение цен на жилье.

«Как эксперт рынка недвижимости, я думаю, что при общем уровне инфляции не только на продовольственные, но и на непродовольственные товары, ожидать, что основной актив, в который вкладывают люди, не работающие на рынке ценных бумаг, активно не занимающиеся портфельными инвестициями, вряд ли упадет. Поэтому мы, как эксперты, не ожидаем снижения цен на жилье», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Что касается, напротив, роста цен, то по её мнению, все зависит от ряда факторов.

«Все будет зависеть от доступности ипотечных программ. Это же замкнутая система, она построена по немецкой модели - в течение 20 лет, независимо от уровня базовой ставки, ставки по кредитованию являются неизменными. Соответственно, наше предложение (АО «Отбасы банк» - прим. автора) на рынке кредитования является самым выгодным для заемщика. И спрос, соответственно, очень высокий. Но мы будем выравнивать спрос с точки зрения того, чтобы люди больше копили. В июне мы внедрили оценочный показатель – 2,5. То есть, теперь для того, чтобы купить квартиру, недостаточно просто положить 50 процентов, а на другой день взять кредит. Необходимо больше трех месяцев копить и выполнять соответствующие условия. Планируем, что на следующий год этот оценочный показатель возможно будем увеличивать. То есть, мы будем возвращать нашего клиента в классическую систему, где необходимо копить. От того, как будет человек копить, мы будем изменять еще оценку платежеспособности. Если у нас будет клиент, который 36 месяцев копил одну и ту же сумму, то ему в принципе можно сделать при оценке платежеспособности очень много различных коэффициентов, которые помогут ему быстрее получить займ. То есть, стратегия, идеология  будет такая: чем больше и дисциплинированнее будет копить наш заемщик, тем лучше банк к нему будет относиться», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

#цены #жилье #Отбасы банк #Ляззат Ибрагимова

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