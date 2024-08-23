Глава правительства посетил Жезказганскую обогатительную фабрику

Глава правительства Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью горно-металлургического комплекса области Ұлытау. Он посетил Жезказганскую обогатительную фабрику и опытный гидрометаллургический завод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр осмотрел производственные площадки Жезказганской обогатительной фабрики и ознакомился с планами по модернизации производства. Предприятие ежегодно принимает порядка 21,3 млн СМТ (сухая метрическая тонна) медной руды, производя более 445 тыс. СМТ концентрата. В 2020–2024 гг. на модернизацию Жезказганской обогатительной фабрики и приобретение оборудования направлено 49,5 млрд тенге инвестиций. Корпорацией «Казахмыс» продолжается поэтапная модернизация фабрики. Осуществляется реконструкция блока №2 главного корпуса обогатительных фабрик №1 и №2.

Сумма инвестиций – порядка 20 млрд тенге, ожидается эффект в виде прироста меди в концентрате на 3% за счет увеличения показателей извлечения меди. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы и начинается этап пуско-наладочных работ. Олжас Бектенов отметил важность модернизации производственных объектов, т.к. это даст серьезный импульс развитию отечественной горно-металлургической отрасли.

Главу правительства проинформировали о деятельности РГП «Жезказганредмет». На протяжении более 25 лет предприятие занимается извлечением редких металлов из отходов медного производства гидрометаллургическим способом и является крупнейшим производителем и экспортером перрената аммония в СНГ, применяемого при изготовлении электрооборудования космической и авиационной индустрии и др. Продукция пользуется спросом на мировом рынке. Премьер-Министр отметил, что государство окажет поддержку в модернизации предприятия. При этом подчеркнута важность политики диверсификации производства, расширения линейки продукции.

В ходе рабочей поездки премьер-министр также посетил опытный гидрометаллургический завод ТОО «Kazakhmys Smelting», представляющий собой ключевое звено в развитии и оптимизации гидрометаллургических технологий на глобальном уровне. Целью проекта является переориентация технологии получения меди из пирометаллургии на гидрометаллургию, что обеспечивает переход на энергоэффективное и экологически безопасное производство. Данная методика позволяет перерабатывать низкосортное сырье без получения отходов. На сегодня имеется 3 патента извлечения цветных, редких и благородных металлов.

В ближайшем будущем проект гидрометаллургии ждет расширение до полноценного крупного завода. Корпорацией на научно-исследовательскую деятельность за 4 года выделено 25,4 млрд тенге. Реализованы 242 проекта НИОКР по таким направлениям, как цифровизация и автоматизация производственных процессов, экологические решения, охрана здоровья, геологическая разведка, развитие научного потенциала работников и др.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил премьер-министру о ходе научного сопровождения отечественными учеными промышленных предприятий, в том числе «Казахмыс». Перед научной средой поставлена задача по разработке инновационных технологий переработки концентрата с низким содержанием руды. На эти цели будут направлены научно-технологические хакатоны, представляющие собой поиск новых механизмов для решения запросов и потребностей реальной экономики.

«Открытие данного завода является примером кооперации промышленности и науки. Стремление инвестировать в научные исследования и сотрудничество с вузами страны должно быть продолжено и другими предприятиями. Нужно использовать передовые исследования для улучшения существующих методов извлечения металлов из сырья. При этом необходимо также на особом контроле держать воздействие на окружающую среду», — подчеркнул Олжас Бектенов.