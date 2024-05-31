Глава Сената встретился с Катаржиной Вавьерниа

Международное сотрудничество, Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ООН и совместные проекты по достижению Целей устойчивого развития

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с постоянным представителем Программы развития ООН Катаржиной Вавьерниа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Спикер Сената отметил, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций является важным направлением внешней политики Казахстана. За 30 лет плодотворного взаимодействия сложились прочные партнерские отношения и достигнут ряд договоренностей.

В рамках совместных усилий приоритетное внимание сторон было уделено реализации принципа ЦУР и Страновой программы на 2021-2025 годы. Маулен Ашимбаев отметил, что президент Казахстана уделяет приоритетное внимание вопросам устойчивого развития. Предпринимаются системные меры и разрабатываются комплексные проекты, направленные на позитивные изменения в этой сфере.

«Выступая на Саммите ООН, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что реализация ЦУР является национальным приоритетом для Казахстана. В этой связи в стране предпринимаются целенаправленные действия, чтобы добиться желаемых результатов в этом направлении. Депутаты Парламента также вовлечены в эту работу. В этой связи в прошлом году по поручению главы государства была создана Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития», – сказал председатель палаты.

В ходе встречи стороны обсудили также результаты деятельности Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития и разрабатываемые проекты, включая акселератор в рамках совместной работы Общественного Проектного офиса Сената, Maqsut Narikbayev University и акимата Акмолинской области.

Со своей стороны, Катаржина Вавьерниа отметила, что ПРООН заинтересован в укреплении сотрудничества с Казахстаном в реализации Целей в области устойчивого развития и в поддержании его динамики роста, а также открыт к взаимодействию с институтами и заинтересованными сторонами.

 

#переговоры #ООН #сотрудничество #Сенат #Ашимбаев #постпред

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