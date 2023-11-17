Глава Сената выступил на международной конференции в честь 95-летия Чингиза Айтматова

Фото: пресс-служба Сената РК

В рамках визита в Кыргызстан члены делегации Сената РК под руководством Маулена Ашимбаева приняли участие в работе международной конференции, посвящённой 95-летию Чингиза Айтматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев назвал творчество великого писателя «золотым мостом» двух народов. Он также отметил, что мастер по праву занимает почетное место в истории мировой литературы как символ гуманизма, человеческой морали и нравственности. Его произведения раскрывают человека, его достоинства, его стремление к счастью, свободе и справедливости.