Глава Сената выступил на международной конференции в честь 95-летия Чингиза Айтматова

Маулен Ашимбаев назвал творчество великого писателя «золотым мостом» двух народов
В рамках визита в Кыргызстан члены делегации Сената РК под руководством Маулена Ашимбаева приняли участие в работе международной конференции, посвящённой 95-летию Чингиза Айтматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев назвал творчество великого писателя «золотым мостом» двух народов. Он также отметил, что мастер по праву занимает почетное место в истории мировой литературы как символ гуманизма, человеческой морали и нравственности. Его произведения раскрывают человека, его достоинства, его стремление к счастью, свободе и справедливости.
«Чингиз Айтматов является писателем международного масштаба и феноменом мировой литературы. Его произведения представляют собой манифестацию гуманизма, человеческих ценностей и нравственности. Все фундаментальные вопросы, которые поднимались Чингизом Торекуловичем, и сегодня не теряют своей актуальности. Особенно в условиях девальвации моральных ценностей, популизма, всевозможных фейков и постправды», - подчеркнул спикер Сената.