Глава Сената выступил на международной конференции в Таджикистане

Международное сотрудничество , Сенат
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Делегация Сената во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла в Таджикистан

Фото: пресс-служба Сената

В ходе визита сенаторы встретились с президентом РТ Эмомали Рахмоном, приняли участие в международной парламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции страны, и провели ряд двусторонних встреч с парламентариями стран СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном спикер Сената передал лидеру братской страны теплые слова приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Было отмечено, что залогом эффективного сотрудничества двух стран являются дружеские отношения, а также конструктивный и доверительный диалог глав государств.

Выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «30-летие Конституции Республики Таджикистан», Маулен Ашимбаев также особо остановился на важности высокого уровня взаимопонимания и доверия, сложившегося между Казахстаном и Таджикистаном.

«Регулярные встречи на высшем и высоком уровнях, активный политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях – все это свидетельствует о динамичном развитии и большом потенциале казахско-таджикских отношений. Это и торгово-экономические связи, культурные и образовательные проекты, совместные инициативы в экологической и других сферах. Между Казахстаном и Таджикистаном выстроены максимально доверительные и в то же время плодотворные рабочие отношения. Прошедший в августе этого года визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Таджикистан и достигнутые договоренности в очередной раз подтвердили это. Так, в ходе визита был подписан исторический Договор о союзнических отношениях между нашими странами. Этот важнейший документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества между нашими странами», – сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев также отметил уникальный вклад проводимой конференции в обсуждение ключевых вопросов развития конституционного права и обмен успешным опытом законодательных ветвей власти в условиях мировой турбулентности.

«Парламенты призваны обеспечивать стабильность и предсказуемость правовой системы, своевременно реагировать на новые вызовы, находить эффективные решения возникающих проблем. Учитывая то, что вопросы и задачи, стоящие перед нашими странами, во многом похожи, взаимодействие законодательных ветвей власти представляется крайне важным. Межпарламентское сотрудничество выступает одним из ключевых инструментов для укрепления связей между нашими государствами, обмена опытом и выработки общих решений по актуальным вопросам. Современные вызовы требуют от нас эффективного диалога и совместного поиска законодательных механизмов, соответствующих как текущим, так и будущим глобальным изменениям. И здесь парламентская дипломатия играет ключевую роль в координации наших усилий», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Перспективы укрепления взаимодействия по линии законодательных органов стали предметом встречи Маулена Ашимбаева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили итоги работы Комиссии по сотрудничеству между двумя палатами, а также рассмотрели вопрос подписания новой Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2026 годы, где должны быть отражены приоритетные направления сотрудничества, определенные президентами Казахстана и России.

Конкретные направления межпарламентского сотрудничества были обсуждены и в ходе двусторонней встречи с председателем Маджилиси Милли Маджилиси Оли Республики Рустами Эмомали. В частности, речь шла о совместной работе в рамках реализации Туркестанской декларации, которая заложила основу для укрепления межпарламентских связей и определила ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества. Собеседники сошлись во мнении, что усилия необходимо консолидировать вокруг экономического развития региона, реализации Целей устойчивого развития, укрепления человеческого капитала и преодоления современных вызовов.

Приветствуя председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, Маулен Ашимбаев поздравил коллегу с переизбранием на новый срок и отметил, что сотрудничество между двумя странами основано на исторической общности народов, взаимном уважении и понимании интересов друг друга. Спикер Сената поблагодарил собеседницу за постоянную поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду на участие азербайджанской стороны в работе Съезда в 2025 году.

Также Маулен Ашимбаев на полях конференции провел ряд встреч с другими руководителями парламентских делегаций.

 

#Сенат #Таджикистан #Ашимбаев #конференция

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