Глава Сената заявил о необходимости совершенствования антиинфляционных мер

Сенат, Экономика
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Как отметил Маулен Ашимбаев, учитывая зависимость Казахстана от импорта, вероятен риск усиления инфляционного давления из-за снижения курса тенге

Фото: пресс-служба Сената

Повышение курса для Казахстана – это дополнительный фактор инфляции за счет роста цен импортируемых товаров. Таким образом, валютные колебания влияют на всю экономическую систему страны, начиная от бюджета, заканчивая внешней торговлей. Такое мнение озвучил спикер Сената в ходе рассмотрения Закона «О внесении изменений и дополнения в Закон РК «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, учитывая зависимость Казахстана от импорта, вероятен риск усиления инфляционного давления из-за снижения курса тенге. Поэтому в сложившихся условиях крайне важно предусмотреть все риски и реализовать антиинфляционные меры на предстоящий год.

«Вопрос курса – не абстрактный, а практический, чувствительный, влияющий на общую экономическую ситуацию в стране. Это с одной стороны. С другой стороны, повышение курса, очевидно, что в нашем случае – это дополнительный фактор инфляции внутри страны за счет роста цен импортируемых товаров. В то же время есть и обратная ситуация: внутренняя инфляция, которая сегодня несколько повысилась, сама по себе влияет на курс. То есть, это достаточно сложная экономическая конструкция», – подчеркнул председатель палаты.

Участники заседания рассказали о механизмах стабилизации курса и разрабатываемых программах, включая национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, инвестиционных проектах и других предпринимаемых мерах.

 

#Сенат #инфляция #Ашимбаев #тенге

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