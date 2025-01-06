Главе государства показали спортивный центр QazSwimAcademy

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках рабочей поездки по столице президент Касым-Жомарт Токаев посетил современный спортивный центр QazSwimAcademy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам директора центра, уникальный комплекс предоставляет возможность осуществлять полный спектр подготовки пловцов. В распоряжении детей и взрослых 5 бассейнов различной длины: один 50-метровый, два 25-метровых и два 10-метровых. Групповые занятия проводятся по 25 дисциплинам, также имеется профессиональный тренажерный зал.

Особое внимание уделено высокотехнологичному оснащению академии. В бассейнах используется испанское оборудование для автоматического анализа состава воды и точной дозировки реагентов, обеспечивающих эффективное обеззараживание и высокий уровень безопасности.

Кроме того, объект оборудован специализированными тренажерами, которые позволяют развивать необходимые для плавания навыки и укреплять различные группы мышц.

Обращаясь к юным воспитанникам комплекса, глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.