Казахстан вошёл в тройку лучших на ЧМ по муайтай в Косово

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

В медальном зачёте первое место заняла сборная Вьетнама

Фото: пресс-служба Минтуризма

На чемпионате мира по муайтай, который прошёл в городе Дечани, сборная Казахстана заняла третье место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz на пресс-службу Дирекции развития спорта Минтуризма

В мировом первенстве приняли участие около 600 спортсменов из 80 стран. Честь Казахстана защищали 14 спортсменов, завоевавшие в общей сложности 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Таким образом, казахстанские спортсмены, показав высокий результат, в очередной раз доказали своё мастерство на мировой арене.

В медальном зачёте первое место заняла сборная Вьетнама, завоевавшая 20 медалей: 9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.
Сборная Турции завоевала 12 медалей и заняла второе место: 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

#ЧМ #Минтуризма #Косово #муайтай

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