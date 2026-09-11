Казахстан вошёл в тройку лучших на ЧМ по муайтай в Косово

Фото: пресс-служба Минтуризма

На чемпионате мира по муайтай, который прошёл в городе Дечани, сборная Казахстана заняла третье место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz на пресс-службу Дирекции развития спорта Минтуризма

В мировом первенстве приняли участие около 600 спортсменов из 80 стран. Честь Казахстана защищали 14 спортсменов, завоевавшие в общей сложности 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.



Таким образом, казахстанские спортсмены, показав высокий результат, в очередной раз доказали своё мастерство на мировой арене.

В медальном зачёте первое место заняла сборная Вьетнама, завоевавшая 20 медалей: 9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Сборная Турции завоевала 12 медалей и заняла второе место: 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.