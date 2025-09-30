Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из самых титулованных футбольных клубов мира, «Реал Мадрид», прибыл в Алматы. Этот визит стал историческим событием для города, сообщает Kazpravda.kz

Центральный стадион полностью готов к приему мадридской команды: газон соответствует международным стандартам, система освещения и инфраструктура проверены. Для судей и игроков созданы все условия, раздевалки подготовлены и оснащены всем необходимым для комфорта спортсменов.

Особое внимание уделено внутреннему оформлению стадиона, обновлены трибуны и появилась новая художественная роспись, созданная с учетом архитектуры стадиона и айдентики города Алматы. А для удобства зрителей заменено более полутора тысяч сидений, обновлены санитарные помещения, также установлено 60 биотуалетов.

Для поддержания общественного порядка и безопасности во время матча задействованы 2 382 сотрудника Департамента полиции Алматы. На контрольно-пропускных пунктах установлены металлодетекторы и ручные сканеры. На территории дежурят кареты скорой помощи и пожарные расчеты, проверены планы эвакуации и система оповещения.

После матча, чтобы болельщики комфортно добрались до дома, будет организована работа 60 автобусов. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

Автобусы будут осуществлять свои маршруты по шести направлениям:

• Центральный стадион – «Алматы Арена» — западное направление;

• Центральный стадион – Райымбек/Алатау — западное направление;

• Центральный стадион – ж/д вокзал Алматы-1;

• Центральный стадион – мкр. Орбита;

• Центральный стадион – мкр. Жулдыз — восточное направление;

• Центральный стадион – Аэропорт — восточное направление.

Таким образом, приезд «Реал Мадрид» в Алматы сопровождается комплексной подготовкой Центрального стадиона: обновлены поле, освещение, трибуны и инфраструктура, обеспечены безопасность и транспортная доступность. Все соответствует мировым стандартам, чтобы жители и гости города могли стать свидетелями исторического события.