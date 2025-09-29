В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»

Футбол
142
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Тренерский штаб в заявке на игру в Алматы выставил сильнейший состав

Фото: instagram.com/realmadrid

Самолет с соперниками алматинского «Кайрата» в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА – игроками, тренерским составом и персоналом команды – приземлился в аэропорту мегаполиса за полночь, сообщает Kazpravda.kz

Команду гостей во главе с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо встретили атрибутами национального гостеприимства: баурсками и теплыми рукопожатиями. Особо впечатляющим стало исполнение гимна Лиги на традиционных казахских инструментах.

По дороге из аэропорта болельщики выстроили живой коридор, встречая автобус с игроками легендарного испанского клуба плакатами и аплодисментами.

Как известно, тренерский штаб в заявке на игру в Алматы выставил сильнейший состав. Перед вылетом в Алматы на своем официальном Instagram-аккаунте клуб выложил фото футболистов, которые выйдут на поле 30 сентября. Среди них лидеры команды: Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франко Мастантуоно, Родриго, Тибо Куртуа, Эндрика Фелипе и Дани Себальоса.

Футболисты испанского клуба поселились в люксовом отеле InterContinental и уже сегодня выйдут на первую тренировку перед встречей с казахстанцами. Напомним, она начнется завтра, 30 сентября, в 21:45 на на Центральном стадионе Алматы.

Свою первую встречу главного клубного турнира Европы «Кайрат» провел на выезде, уступив португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. «Реал Мадрид» нанес поражение французскому «Марселю» со счетом 2:1.

 

#Алматы #встреча #Реал

