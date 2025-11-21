Поручения Президента

Проблемы, копившиеся годами, а самое главное, не очень заметные результаты, в том числе и на мировой арене, привели к тому, что даже Глава государства с высоких трибун был вынужден говорить о назревших изменениях в спортивной игре № 1 во всем мире.

Президент в 2024 году поднял вопрос о реформировании казахстанского футбола, сфокусировавшись на его коммерциализации и устранении зависимости от госбюджета. Но наиболее значимые и предметные поручения были даны уже в текущем году, в том числе и после январской встречи с новым президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) Маратом Омаровым.

Также четкие публичные и системные поручения прозвучали из уст Президента в марте на Национальном курултае, где он выступил с рядом жестких требований по изменению ситуации, которые можно считать началом большого реформирования в футболе. Во-первых, это приватизация клубов: прямое указание не полагаться только на бюджеты и учиться зарабатывать. Во-вторых, приведение в порядок инфраструктуры: было дано поручение о реконструкции областных стадионов и строительстве новых, а также создании детских футбольных площадок в каждом областном, районном центре, поселках и селах.

И тектонические сдвиги в футболе уже заметны. Если раньше в стране на высшем уровне долгие годы существовал лишь один частный клуб – алматинский «Кайрат», то уже сейчас процесс реструктуризации и приватизации мы наблюдаем на примере кызылординского «Кайсара», столичного «Жениса», а до конца этого года (или в начале следующего) вполне возможно, что этот путь завершат такие команды, как петропавловский «Кызыл-Жар», карагандинский «Шахтер» и другие.

Все это скажется не только на уровне местных чемпионатов, но и прежде всего на сборных Казахстана, которые получат качественную подпитку от отечественных клубов. Именно о последних результатах нацио­нальных команд мы и хотим поговорить сегодня.

Сезон для главной сборной завершен

На прошедшей неделе завершился ключевой турнир этого сезона – отборочный цикл на чемпионат мира-2026, который уже в следующем году пройдет в США, Мексике и Канаде. Наша сборная, вполне ожидаемо, не пробилась на мировой мундиаль, заняв итоговое 4-е место в группе J. Первое место взяла сборная Бельгии (18 очков), далее расположились Уэльс (16), Северная Македония (13), Казахстан (8) и Лихтенштейн (0).

В начале турнира мы уступили всем вышестоящим по рангу командам, при этом особенно болезненный удар получили от бельгийцев, которым проиграли в гостях с разгромным счетом 0:6. Но вот под конец отборочного цикла наша команда наконец-то встрепенулась, выдав несколько довольно неожиданных результатов. Причем все это произошло при исполняющем обязанности главного тренера Талгате Байсуфинове, сменившем на данном посту другого отечест­венного специалиста – Али Алиева. Прежде всего при нем мы разгромили Лихтенштейн (4:0), а потом добились ничьей в гостях и с Северной Македонией (1:1), фактически лишив ее путевки на мундиаль. Но самое большое достижение случилось на столичной «Астана Арене», где мы смогли сенсационно сыграть вничью (1:1) с 8-й командой мирового рейтинга – сборной Бельгии.

Игра с бельгийцами была пос­ледней официальной в сезоне, но при этом позавчера мы провели еще и последнюю игру 2025 года – уже в ранге товарищеского матча – на выезде против сборной Фарерских островов. Состав у нас был очень и очень экспериментальным (отсутствовали многие ключевые игроки, в том числе и из «Кайрата», который готовится к поединкам в рамках Лиги чемпионов УЕФА). К сожалению, жирную точку мы поставить не смогли, уступив со счетом 0:1.

Тем не менее, подводя итоги сезона, можно сказать, что наша национальная команда заметно преобразилась. И мы склонны верить тому, что следующий ключевой отборочный цикл для главной сборной страны, а это квалификация на чемпионат Европы 2028 года, пройдет уже более позитивно. Жеребьевка квалификации на Евро-2028 состоится в декабре 2026 года, где определятся наши соперники по группе. Далее, с марта по ноябрь 2027 года, нас будет ждать соревновательный период, где Казахстан будет бороться за прямую путевку или место в стыковых матчах.

Самый большой позитив

Если с первой командой страны все уже ясно, то особо хотелось бы остановиться на выступлении наших молодежных и юношеских команд, которые совершили в эти дни настоящий прорыв и вписали себя в спортивную историю страны. Впервые наши юношеские сборные U17 и U19 (до 17 и до 19 лет) пробились в Дивизион «А» первенства Европы. Это огромное достижение!

Выступление юношеских и молодежных сборных Казахстана в последних отборочных циклах к чемпионатам Европы дало редкий, но весомый повод для оптимизма. В то время как молодежная команда (U21) продолжает сложный путь становления, юношеские уже доказали, что прорыв возможен.

Напомним, что выступление молодежной сборной (U21) в квалификации к Евро-2027 остается наиболее неоднозначным, но и здесь есть свои плюсы. В группе D наши футболисты смогли взять очки в матчах с прямыми конкурентами: стартовали с домашней победы над Андоррой (1:0) и едва не обыграли гостившую у нас Молдову (1:1), но команде не хватило концентрации в концовке, чтобы удержать победу. В матчах же с фаворитами, такими как Англия (0:2) и Словакия (1:2), разница в классе пока остается более заметной. Тем не менее есть потенциал, например, у форварда Рамазана Багдата, который забивает важные голы, но ему и его товарищам требуется более совершенный командный механизм, большая практика в клубах, где они выступают.

Теперь остановимся на юношеской сборной Казахстана (U19), которая успешно завершила Первый отборочный раунд на Евро-2026 и впервые в истории вышла в Элитный раунд. Все игры в группе 1 проходили в Нидерландах. На старте наша

команда одержала важную победу над Ирландией (1:0). Далее был минимальный проигрыш (1:2) действующим чемпионам Европы в этой возрастной категории – голландцам. Ну и под конец мы смогли завершить вничью (1:1) встречу с Кипром. По итогам трех матчей наши парни заняли второе место в группе после Нидерландов, но зато обошли ирландцев и киприотов.

Особым и тоже историческим получилось выступление нашей юношеской сборной U17, которая, по сути, показала даже более впечатляющий результат, чем у U19. Они заняли первое место, обойдя команды, которые считались фаворитами, – Нидерланды и Хорватию, а также Албанию. Причем сенсация стала возможной благодаря невероятному стечению обстоятельств в пос­леднем туре (голландцы, ведя в счете, уступили хорватам).

Мини-турнир Первого отборочного раунда в группе 8 проходил в Хорватии, и здесь наша команда под руководством Бауыржана Сагандыка начала с крупного поражения от голландцев (1:4), но затем сумела одержать две волевые победы подряд над Хорватией и Албанией с одинаковым счетом 2:1. Именно эти две победы позволили им набрать 6 очков и сенсационно занять первое место в группе, опередив даже Нидерланды (команда стала второй) по дополнительным показателям.

Этот успех гарантировал сборной U17 место в Лиге А (элитном раунде) во втором этапе отбора, где разыгрываются путевки на финальную стадию Евро. Это прямое подтверждение роста и способности бороться на равных с топовыми европейскими школами, а также громкий сигнал для всей футбольной системы страны о том, что молодежь может и должна конкурировать на высшем уровне. Данное достижение необходимо использовать как плацдарм для реформ и дальнейшего развития.