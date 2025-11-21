Игра номер один на планете привлекла к себе особое внимание в Казахстане
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
Обучение без возрастных границ
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Карагандинцы пересели на новые автобусы
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Белая гостья северных озер
Чемпионы хлебной нивы
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Зима будет теплой
Когда традиции и инновации работают на общее благо
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
