Главного бухгалтера поликлиники осудили в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента было рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физкультуры и спорта.

Он обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК.

«Суд установил, что главный бухгалтер поликлиники в течение одного года начислял на счета работников средства сверх зарплаты. Далее он просил эти излишние деньги возвращать на банковскую карту его знакомой. Таким образом, он присваивал эти деньги и тратил их на свои нужды. Действия подсудимого причинили государству ущерб в более 29 млн тенге», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Прокурор просил назначить наказание – 7,5 лет лишения свободы.

Подсудимый признал вину частично и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимого, частичное возмещение ущерба, отягчающих – не установлено.

«Подсудимый приговорен к 7,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.