Главнокомандующий Нацгвардией посетил воинские части Туркестана и Шымкента

Армия
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Венера Баталова
корреспондент

Заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков ознакомился с деятельностью воинских частей 5574 и 6506, подчиненных региональному командованию «Оңтүстік», передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Воинская часть 5574 была образована по поручению Президента для охраны общественного порядка в Туркестане, а также обеспечения безопасности местных жителей и туристов.

Генерал-майор А.Балтабеков ознакомился с материально-технической базой части и с организацией боевой службы в историческом городе.

К слову, с начала года 150 военнослужащих этой части выявили 281 правонарушение.

Рабочая поездка Главнокомандующего в Туркестан продолжилась в областном департаменте полиции, где он посетил центр оперативного управления и дежурную часть.

Затем он направился в воинскую часть 6506, дислоцированную в городе Шымкент.

Ансаган Балтабеков обсудил с командованием части актуальные вопросы, обратил внимание на условия службы личного состава и отметил важность обеспечения особого контроля за качественным питанием и медицинской помощью для военнослужащих. В ходе встречи с личным составом он ответил на волнующие их вопросы.

Он подчеркнул, что командование войск правопорядка придаёт большое значение решению бытовых и социальных проблем военнослужащих. Также Ансаган Балтабеков отметил, что высокая боевая готовность напрямую зависит от морального духа и условий, в которых служат гвардейцы.

Кроме того, он ознакомился с состоянием зданий, в которых дислоцируются воинская часть 6698 и 1-й батальон оперативного назначения части 6506. В ходе осмотра было акцентировано внимание на важности комплексной оценки текущего положения и выработки конструктивных предложений по его улучшению.

В завершение визита Главнокомандующий Национальной гвардией пожелал военнослужащим успехов в службе и высоко оценил их вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности.

#Шымкент #Туркестан #Нацгвардия #воинские части

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