Главную рождественскую елку зажгли в Ватикане

Ель выбирали с учётом принципов устойчивого развития - она отличается крепкими ветвями и высотой, соответствующей экологическим стандартам Ватикана
В Ватикане зажгли главную рождественскую ёлку. Торжественная церемония состоялась на площади Святого Петра, где оркестр исполнил гимн города-государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
В этом году ель доставили из горной долины Ледро, расположенной на севере Италии.
Высота дерева составляет около 30 метров. Его украсили сотнями игрушек, которые вручную изготовили местные мастера.
Рядом с елкой установили миниатюрный театр с фигурками людей и животных, выполненными из дерева и керамики в натуральную величину.
Как отмечается, зелёную красавицу выбирали с учётом принципов устойчивого развития. Она отличается крепкими ветвями и высотой, соответствующей экологическим стандартам Ватикана.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорк привезли главную рождественскую елку, её доставили из штата Массачусетс.