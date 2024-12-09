Главную рождественскую елку зажгли в Ватикане

Ель выбирали с учётом принципов устойчивого развития - она отличается крепкими ветвями и высотой, соответствующей экологическим стандартам Ватикана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Ватикане зажгли главную рождественскую ёлку. Торжественная церемония состоялась на площади Святого Петра, где оркестр исполнил гимн города-государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В этом году ель доставили из горной долины Ледро, расположенной на севере Италии.

Высота дерева составляет около 30 метров. Его украсили сотнями игрушек, которые вручную изготовили местные мастера.

Рядом с елкой установили миниатюрный театр с фигурками людей и животных, выполненными из дерева и керамики в натуральную величину.

Как отмечается, зелёную красавицу выбирали с учётом принципов устойчивого развития. Она отличается крепкими ветвями и высотой, соответствующей экологическим стандартам Ватикана.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорк привезли главную рождественскую елку, её доставили из штата Массачусетс.