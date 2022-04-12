На этой неделе завершатся игры 1⁄4 финала в трех клубных лигах УЕФА, а в национальных первенствах идут ожесточенные сражения за лидерство в турнирных таблицах.

Уже сегодня станут известны первые два полуфиналиста самого престижного клубного турнира планеты – Лиги чемпио­нов УЕФА, а завтра к ним добавятся еще две команды. Поединки пройдут в Испании, Англии и Германии.

Между тем первые поединки этих двухматчевых противостоя­ний состоялись на прошедшей неделе и принесли следующие результаты. В Лондоне местный «Челси» был разгромлен мадридским «Реалом» со счетом 1:3. Теперь всех интересует лишь один вопрос: смогут ли сегодня английские «аристократы» совершить подвиг в Испании и отыграть разницу в два мяча у «королевского клуба»?

Сегодня же в Германии состоится и ответная игра между «Баварией» и испанским «Вильяр­реалом». Напомним, что в первом поединке, состоявшемся на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале, хозяева обыграли клуб из Мюнхена с минимальным счетом 1:0.

Английский «Манчестер Сити» на своем поле в первой встрече обыграл испанский «Атлетико» (1:0) и уже завтра постарается закрепить успех и в гостевой игре, которая пройдет в Мадриде. Еще один известный британский клуб, «Ливерпуль», на прошедшей неделе в Португалии обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, а в среду сыграет уже на своем знаменитом стадионе «Энфилд», где должен поставить окончательную точку.

На прошедшей неделе состоялись и игры 1⁄4 финала в Лиге Европы УЕФА. Так, немецкий «Айнтрахт» во Франкфурте разошелся с испанской «Барселоной» со счетом 1:1, португальская «Брага» дома обыграла шотландский «Рейнджерс» – 1:0, английский «Вест Хэм Юнайтед» на своем поле не смог обыграть французский «Лион», а в Германии «РБ Лейпциг» отпустил с миром гостившую у него итальянскую «Аталанту» – 1:1. Здесь все ответные игры пройдут в один день – в четверг.

Очень интересные результаты зафиксированы и в третьем по значимости клубном турнире Старого Света – Лиге конференций УЕФА. В первых четвертьфинальных матчах команда – сенсация нынешнего сезона норвежский «Буде-Глимт» на этот раз на своем поле одолел довольно известный в Европе итальянский клуб «Рома» со счетом 2:1, а французский «Марсель» на своей арене переиграл греческий ПАОК – 2:1. В это же время английский «Лес­тер Сити» разошелся с гостившим у него нидерландским «ПСВ Эйнд­ховен» со счетом 0:0, а другой голландский клуб «Фейеноорд» на своем поле устроил шоу с чешской «Славией», сыграв в итоге 3:3. Здесь ответные встречи между клубами тоже состоятся уже в этот четверг.

Теперь перейдем к лучшим национальным первенствам континента и нач­нем с английской Премьер-лиги, где центральным матчем 32-го тура стал воскресный поединок за лидерство в чемпионате между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Как мы уже писали выше, оба этих клуба отлично выступают в Лиге чемпионов и в АПЛ ведут непримиримую борьбу за первое место в турнирной таблице. Очень многое могла прояснить непосредственная встреча между ними на стадионе «Этихад» в Манчестере, но она завершилась вничью – 2:2. Счет был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте у хозяев отличился бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, а у гос­тей на 13-й минуте счет сравнял португальский нападающий Дио­гу Жота. На 36-й минуте «шейхов» из Манчестера вновь вывел вперед бразильский нападающий Габриэл Жезус, но точку в матче на 46-й минуте поставил сенегальский форвард «скаузеров» Садио Мане.

Таким образом, «Манчестер Сити» после этой игры набрал 74 очка (причем в 31 встрече – одна игра у него в запасе) и продолжает занимать первое мес­то в сезоне-2021⁄2022. В свою очередь у «Ливерпуля» теперь 73 очка. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси», который не на шутку разбушевался в субботу в Саутгемптоне, где разгромил местный одноименный клуб со счетом 6:0 и набрал в первенстве уже 62 очка.

Еще одним заметным событием в английском первенстве стал произведший небывалую шумиху инцидент вокруг нападающего «Манчестер Юнайтед» – знаменитого португальца Криштиану Роналду. Его клуб в субботу на выезде в Ливерпуле проиграл находящемуся на грани вылета из Премьер-лиги «Эвертону» со счетом 0:1. Форварду не только в кровь разбили голень во время игры, но и после поединка фанаты стали его освистывать и насмехаться.

Роналду не сдержался и, уходя в раздевалку, выбил у болельщика телефон, который звонко упал и сломался. В итоге на Криштиану обрушились в соцсетях, и им даже занялась местная полиция. Пострадавшим оказался 14-летний болельщик «Эвертона». Роналду попытался оправдаться и извиниться, но его травля все еще продолжается. Это чем-то напоминает ситуацию вокруг американского киноактера Уилла Смита, который на церемонии вручения «Оскара» вроде и заступился за свою суп­ругу, над которой неудачно пошутил ведущий, но теперь становится настоящим изгоем в киноиндустрии.

В чемпионате Испании в гонке лидеров пока без особых изменений. На первом месте все также располагается мадридский «Реал», который в субботу на своем поле довольно уверенно обыграл «Хетафе» со счетом 2:0 и набрал уже 72 очка.

Второе и третье места между собой делят «Барселона» и «Се­вилья», у которых в активе по 60 очков. В воскресенье каталонцы на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии сыграли против «Леванте» и одержали победу со счетом 3:2. Первый мяч здесь был забит на 52-й минуте, когда пенальти в ворота гостей реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил еще один 11-мет­ровый в ворота «Барсы». К «точке» подошел нападающий Рохер Марти, который не сумел забить. На 59-й минуте счет сравнял нападающий каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, а на 63-й минуте полузащитник «сине-гранатовых» Пед­ри вывел свою команду вперед. Самое интересное произошло на 83-й минуте, когда хавбек «Леванте» Гонсало Мелеро забил «Барселоне» с очередного, уже третьего по счету (!) 11-метрового. Благо, что в добавленное время победный мяч забил форвард «Барсы» Люк де Йонг.

Что касается «Севильи», то еще в пятницу она дома обыграла гостившую у нее «Гранаду» со счетом 4:2. Кстати, севильцы провели на один матч больше, чем «Барселона», а в следующем туре будут принимать у себя «Реал», и это значит, что у каталонцев есть возможность вырваться вперед.

В Италии наверху турнирной таблицы находятся сразу два клуба из Милана. При этом у «Милана» 68 очков, а у «Интера» (который провел на одну игру меньше) – 66. «Россонери» в воскресенье в Турине разошлись миром с «Торино» – 0:0, а «нерадзурри» в субботу на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» (который, кстати, они исторически делят с «Миланом») обыграли «Верону» со счетом 2:0.

Обойти оба миланских клуба мог неаполитанский «Наполи», но он не воспользовался возможностью и в воскресенье на своем поле уступил «Фиорентине» из Флоренции со счетом 2:3 и теперь имеет на своем счету все те же 66 очков.

В Германии в субботу на ста­дионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021⁄2022 лидер первенства «Бавария» принимала «Аугсбург» и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 82-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал польский нападающий Роберт Левандовски, который, возможно, уже в следующем сезоне переберется в Испанию. Ну а сейчас он продолжает приносить пользу мюнхенцам, которые набрали в первенстве уже 69 очков.

60 очков на счету у идущей второй в турнирной таблице «Боруссии» из Дортмунда, которая в пятницу на выезде обыг­рала «Штутгарт» со счетом 2:0. А замыкает тройку лидеров с 52 наб­ранными очками «Байер» из Леверкузена, который в воскресенье не смог обыграть в гос­тях «Бохум» – 0:0.

Во Франции все мощнее начинает действовать бразильско-французско-аргентинская суперсвязка в лице Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, которые вместе выступают в одном из богатейших клубов мира – столичном ПСЖ. В очередном туре парижские «принцы» в Клермон-Ферране разгромили местный «Клермон» со счетом 6:1, где по 3 мяча забили Неймар (6-я минута, 71-я, с пенальти, 83-я) и Килиан Мбаппе (19-я, 74-я, 81-я). Своеобразным хет-триком отметился и Лионель Месси, который записал на свой счет три результативные передачи. Теперь аргентинец вместе с французским нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле делит первое место по количеству голевых передач в топ-5 лиг Европы. У них в сезоне-2021⁄2022 по девять ассистов.

Что касается ПСЖ, то теперь у него на счету 71 очко. 59 очков набрал «Марсель» после воскресной победы в гостях над «Монпелье», и 56 – у «Ренна», в субботу на выезде одолевшего «Реймс» со счетом 3:2.